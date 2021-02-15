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شخبوط بن نهيان عن تقليده وشاح الملك عبدالعزيز: حظيت بتكريم وتشريف عظيم

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شخبوط بن نهيان عن تقليده وشاح الملك عبدالعزيز: حظيت بتكريم وتشريف عظيم شخبوط بن نهيان عن تقليده وشاح الملك عبدالعزيز: حظيت بتكريم وتشريف عظيم
قال: ستبقى ذكرى خدمتي على أرض المملكة المباركة عظيمة واستثنائية في مسيرتي

شخبوط بن نهيان عن تقليده وشاح الملك عبدالعزيز: حظيت بتكريم وتشريف عظيم

وصف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان؛ تقليده وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، بأنه تكريم وتشريف عظيم.

وقال عبر حسابه بتويتر اليوم: تكريم وتشريف عظيم أن أتوشح بتقدير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ستبقى ذكرى خدمتي على أرض المملكة المباركة عظيمة واستثنائية في مسيرة عملي الدبلوماسي.

يُذكر أنه إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سلّم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ وزير الخارجية، أمس الأحد، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان؛ وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهودٍ في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، للشيخ شخبوط، في ديوان الوزارة بالرياض، وعبّر الأمير فيصل عن تمنياته بالتوفيق والسداد له في مهامه الجديدة وزيراً للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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