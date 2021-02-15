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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد إجازة نصف العام الدراسي

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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد إجازة نصف العام الدراسي الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد إجازة نصف العام الدراسي

مصراوي Masrawy

11:35 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2021، بمد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات حتى يوم الخميس الموافق 25 من فبراير عام 2021.

وجاءت المادة الثانية من القرار: يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي بعد العرض على مجلس التعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات كل في مجال اختصاصه مواعيد ونظام إجراء الامتحانات، وتنظيم تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها لاستكمال العام الدراسي، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

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