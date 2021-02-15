أخبار عاجلة

براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مناورات بحرية مشتركة إيرانية روسية تنطلق غدا شمال المحيط الهندي

Print
مناورات بحرية مشتركة إيرانية روسية تنطلق غدا شمال المحيط الهندي مناورات بحرية مشتركة إيرانية روسية تنطلق غدا شمال المحيط الهندي

مصراوي Masrawy

11:50 ص الإثنين 15 فبراير 2021

طهران - (د ب أ):

تنطلق يوم غد الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في شمال المحيط الهندي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين عن المركز الإعلامي لجيش الجمهورية الإسلامية أن "المناورات المشتركة للحزام الأمني البحري الإيراني-الروسي ستنطلق الثلاثاء في شمال المحيط الهندي بمشاركة وحدات سطحية وطيران القوات البحرية الإيرانية والروسية".

وصرح الناطق باسم المناورات المشتركة الأدميرال غلام رضا طحاني بأن المناورات ستقام تحت شعار" تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية" وعلى مساحة 17 ألف كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة السلام والصداقة.

ولفت إلى أن هدف المناورات هو دعم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف :"ستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة".

وكان السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاجريان، أعلن أن مناورات بحرية ثلاثية تشارك فيها وإيران والصين ستبدأ منتصف شباط/فبراير الجاري في المحيط الهندي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

روسيا تسجل أول حالة إصابة البشر بإنفلونزا الطيور

روسيا تسجل أول حالة إصابة البشر بإنفلونزا الطيور

شبكة عيون الإخبارية