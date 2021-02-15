كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 05ر4 مليون حالة والوفيات 117 ألفا و387

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مصراوي Masrawy

لندن- (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 05ر4 مليون حالة وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 117 ألفا و387 حالة، وتعافى من المرض 10 آلاف و914 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا .