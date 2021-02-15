البنك الإسلامي و"ثقة" يوقعان اتفاقية لترويج وتشجيع الاستثمار في الدول الأعضاء

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جاءت تأكيداً لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والنهوض بالتجارة

وقّع البنك الإسلاميّ للتنمية، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بهدف ترويج وتشجيع الاستثمار والاستفادة من خدمات منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثقة"، وذلك تأكيداً لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والنهوض بالاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتعد الاتفاقية الموقَّعة بين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار؛ والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن سجيني؛ دليلاً على ما يبذله منتدى الأعمال "ثقة" من جهود في سبيل تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمستثمرين، حيث أسفرت هذه الاتفاقية عن إنشاء منصة فريدة ومبتكرة للحوار الفعال والتعاون في توفير فرص الاستثمار والمشاريع المتميزة من خلال تنظيم المؤتمرات الاستثمارية والاجتماعات الثنائية في الدول الأعضاء.

وقال الدكتور حجار: "سعدت بانضمام منتدى الأعمال (ثقة) لهذه الاتفاقية، فلكل مؤسسة دور مهم تؤدّيه في هذه الرؤية الجديدة لمجموعة البنك، ونحن نعوّل على أن تُسخّر جميع المؤسسات علاقاتها مع الشركاء لكي تكمّل وتطوّر إلى حدّ بعيد رؤية وإستراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ونعوّل أيضاً على ما اكتسبته كل مؤسسة، على مرّ السنين من خبرات كُلٍ في مجال عمله لتنفيذ برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية أن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أسهم في تنظيم وترويج أكثر من 100 فعالية في السنة الماضية، مفيداً بأن "ثقة" تسخّر خبراتها هذا العام في تنظيم عدة مؤتمرات ومنتديات استثمارية وتجارية في إطار هذه الاتفاقية، من أجل دعم "برنامج الاستعادة" و"الجيل الثاني من إستراتيجيات الشراكة القُطرية" التابعين للبنك الإسلامي للتنمية.

يُذكر أن منتدى الأعمال "ثقة" يسهم في التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية العابرة للحدود التي ستدعمها المنتجات والخدمات المالية لمجموعة البنك.البنك الإسلاميّ للتنمية