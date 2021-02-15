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الشورى يطالب "الترفيه" بقياس الرضا عن فعالياتها: أسرعوا في اعتماد "النظام"

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الشورى يطالب "الترفيه" بقياس الرضا عن فعالياتها: أسرعوا في اعتماد "النظام" الشورى يطالب "الترفيه" بقياس الرضا عن فعالياتها: أسرعوا في اعتماد "النظام"
طالب الهيئة بتنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً وتحديد خططها المستقبلية

الشورى يطالب

طالب مجلس الشورى، اليوم، الهيئة العامة للترفيه، بالعمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها.

وقال المجلس في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للهيئة "على الهيئة العامة للترفيه قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة والإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

وفي مستهل جلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية لاتفيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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