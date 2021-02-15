أخبار عاجلة

الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد -
مقتل شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار في ألاباما الأمريكية -
أفغانستان: ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في القصيم

Print
أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في القصيم أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في القصيم
منذ بدء العمل فيها حتى الآن ومن خلال عمل المسحات اليومية

أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز

قدّمت مراكز (تأكد) في القصيم خدماتها لـ200279 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).
وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.مراكز تأكد القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي

الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي

بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟

بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

شبكة عيون الإخبارية