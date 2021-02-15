قبل اضطراب يستمر أيامًا.. "المسند": استقرار يسود الأجواء وهكذا يبدأ التحول

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قال: حالة ماطرة منتظرة تضم هطولات وتساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الاستقرار العامة لا تزال تسود أجواء #السعودية.

وأوضح: "هذا يسبق حالة جوية ماطرة قد تبدأ يوم غد وتستمر لبضعة أيام، وتتزامن مع اضطرابات جوية (أمطار، رياح نشطة، غبار، تساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال).

وأضاف: "غدًا تبدأ الرياح النشطة والمثيرة للغبار، ويزداد نشاطها وغبارها يوم الأربعاء".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية