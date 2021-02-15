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قبل اضطراب يستمر أيامًا.. "المسند": استقرار يسود الأجواء وهكذا يبدأ التحول

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قبل اضطراب يستمر أيامًا.. "المسند": استقرار يسود الأجواء وهكذا يبدأ التحول قبل اضطراب يستمر أيامًا.. "المسند": استقرار يسود الأجواء وهكذا يبدأ التحول
قال: حالة ماطرة منتظرة تضم هطولات وتساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال

قبل اضطراب يستمر أيامًا..

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الاستقرار العامة لا تزال تسود أجواء #السعودية.

وأوضح: "هذا يسبق حالة جوية ماطرة قد تبدأ يوم غد وتستمر لبضعة أيام، وتتزامن مع اضطرابات جوية (أمطار، رياح نشطة، غبار، تساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال).

وأضاف: "غدًا تبدأ الرياح النشطة والمثيرة للغبار، ويزداد نشاطها وغبارها يوم الأربعاء".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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