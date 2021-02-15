بالفيديو.. شاهد ما فعلته امرأة خارقة بشاحنة وسط عاصفة ثلجية

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رغم التحذير من تكرار ما فعلت.. الشركة كافأتها بألبان مجانًا لمدة سنة

فوجئ سكان مدينة كادنبيث الاسكتلندية، بمشهد غريب خلال عاصفة ثلجية، حين تركت امرأة أطفالها في الشارع برعاية جارة لها، وأسرعت المرأة بدفع شاحنة ألبان ضخمة كانت عالقة خلال صعودها على تل، إثر تساقط الجليد.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الثلاثاء الماضي، حين كانت عاملة السوبر ماركت شارلين ليزلي (33 عامًا) متوجهة إلى متجر برفقة طفليها؛ فرأت شاحنة تابعة لشركة "جراهام" لمنتجات الألبان، وهي عالقة خلال صعودها على تل، إثر التساقط الكثيف للثلوج.

وفورًا، طلبت المرأة من جارتها رعاية طفليْها وكلبهم؛ بينما ركضت نحو الشاحنة وقامت بدفعها من الخلف بمفردها، حتى وصلت إلى أعلى التل بنجاح وأكملت طريقها.

وتعليقًا على الواقعة، قالت ليزلي: "كان الكثير من الأشخاص يدفعون سيارة أمام الشاحنة أعلى التل عندما رأيت شاحنة جراهام خلف السيارة، كانت العجلات الأمامية تدور، لكن الشاحنة عالقة في مكانها.. لا أستطيع تصديق الحفاوة على الإنترنت التي قوبل بها عملي، أنا ببساطة أعتقد أنه من واجبي أن أساعد الآخرين إذا كانوا في ورطة".

من جانبها، علقت الشركة على الواقعة بالتعبير عن شكرها لليزلي؛ واصفة إياها بـ"البطلة"، لكنها دعت الناس لعدم الإقبال على مثل تلك الأفعال؛ لأنها قد تُعَرض حياتهم للخطر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكمكافأة على شجاعتها، أعلنت الشركة أنها ستقدم منتجاتها مجانًا لمدة سنة كاملة لليزلي وأسرتها.

مدينة كادنبيث الاسكتلندية عاصفة ثلجية