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الكنيسة تحيي ذكرى شهداء الإيمان والوطن في ليبيا

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الكنيسة تحيي ذكرى شهداء الإيمان والوطن في ليبيا الكنيسة تحيي ذكرى شهداء الإيمان والوطن في ليبيا

مصراوي Masrawy

10:58 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، ذكرى استشهاد شهداء ليبيا المذبوحين عام 2015 على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وترأس صباح اليوم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، قداس الشهداء بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور.

ونظمت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة الأنبا بفنوتيوس، مساء الأحد، التذكار السادس لليلة عيد الذكرى السنوية لاستشهاد أبناء في ليبيا والذين ذبحوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، ومعظمهم ينتمون لإيبارشية سمالوط بالمنيا.

وترأس الصلوات الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ولفيف من الآباء الكهنة، وأسر الشهداء وعدد من الزوار، وذلك بكنيسة الإيمان والوطن، التي تحتوي على رفاتهم.

وكان مطران سمالوط ألغى نهضات عيد شهداء ليبيا الذي كان مقررا لها أن تبدأ الأول من فبراير وتستمر حتى عيد استشهاد أقباط ليبيا 15 فبراير، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وحرصا على سلامة المصلين لاسيما أن نهضات الشهداء تشهد زحام كبير.

وهذه هي المرة الأولى في حضور رفات الشهيد الأفريقي ماثيو، التي حصلت عليها مصر في أكتوبر 2020، ووضعها بجوار شهداء العور بكنيسة شهداء الإيمان والوطن في المنيا، وتم استقبال الرفات بشكل لائق وسط تعالي تلاوة الألحان القبطية المفرحة.

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