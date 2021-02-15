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"البيئة": ربط 13 منشأة صناعية بالسويس بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

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مصراوي Masrawy

10:56 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن الوزارة وجهازها والأفرع الإقليمية مستمرون في خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، مع التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد اللحظية لانبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس الحرارية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث تم ربط عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون)، والظروف المرجعية لوحدة إنتاجية بعدد 1 مدخنة، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت فؤاد أن تلك المحطة تعد المحطة الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية يتم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس، كما وصل إجمالي عدد المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس لـ 13 منشأة بعدد 59 مدخنة.

وأشارت إلى أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ 24 ساعة، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 78 منشأة تمثل 360 مدخنة.

وأكدت وزيرة البيئة، على استمرار الجهود بهدف التأكد من تطبيق المعايير البيئية بمختلف الأنشطة الصناعية التي تكفل استدامة هذه المشروعات وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة.​

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