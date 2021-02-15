أخبار عاجلة

الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد -
مقتل شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار في ألاباما الأمريكية -
أفغانستان: ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد قرارات التعليم.. رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موقف امتحانات نصف العام

Print
بعد قرارات التعليم.. رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موقف امتحانات نصف العام بعد قرارات التعليم.. رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موقف امتحانات نصف العام

مصراوي Masrawy

10:46 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم تطبيق قرارات وزارة التربية الخاصة بامتحانات نصف العام التي تم اتخاذها أمس، بالمعاهد، مع وجود اختلافات بسيطة.

وأضاف "عباس" لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي، اليوم، بعد عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا بين الجانبين لتوحيد الرؤى حول السيناريو النهائي لإجراء الامتحانات.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع كان يعد نفسه لتطبيق كافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الأزهر وقياداته حريصون على توفير مبدأ تكافؤ الفرص لطلابة مقارنة بنظرائهم في التربية والتعليم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

شبكة عيون الإخبارية