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البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس والأنبا انطونيوس بمحرم بك

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البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس والأنبا انطونيوس بمحرم بك البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس والأنبا انطونيوس بمحرم بك

مصراوي Masrawy

10:44 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس المنعقد الآن، لتدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا انطونيوس بمحرم بك بالإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الأساقفة من بينهم الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، والقمص إبرام إميل الوكيل البابوي في الإسكندرية راعي الكنيسة المرقسية الكبرى.

ودشن البابا تواضروس في بداية القداس مذابح الكنيسة والأيقونات، كما أزاح البابا الستار حجر أساس الكنيسة في بداية زيارته لها.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى أمس الأحد، قداس تدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية التابعة لقطاع غرب الإسكندرية، وذلك بعد أن اشترتها الكنيسة من الطائفة المارونية عام 1999، أي منذ 22 عاما، وتقام بها الصلوات دون تدشين رسمى منذ ذلك التاريخ.

وجاءت أسماء المذابح المدشنة كالآتي:

- المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء.

- المذبح القبلي على اسم الشهيد مار جرجس.

- المذبح البحري على اسم الشهيد أبي سيفين.

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