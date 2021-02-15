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الداخلية: تغريم 12773 شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 536 مخالفة لقرارات الغلق

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الداخلية: تغريم 12773 شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 536 مخالفة لقرارات الغلق الداخلية: تغريم 12773 شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 536 مخالفة لقرارات الغلق

مصراوي Masrawy

11:10 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 12773 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 12675 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 98 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 536 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، 195 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1311 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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