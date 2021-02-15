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.. لحظة اصطدام 16 سيارة في رالي دايتون

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من "دراما" السباق الأمريكي العظيم

بالفيديو.. لحظة اصطدام 16 سيارة في رالي دايتون

اصطدمت سيارة السائق المحترف أريك الميرولا بسيارة أليكس بومان في سباق "دايتون" لسيارات السباق، وحاول الأخير تجنب الانزلاق، لكن الأمر انتهى بحادث جماعي لحوالى 16 سيارة.
وشارك في الحادث الجماعي كل من: مارتن تروكس، وإريك جونير، وريان بلاني، وويليام براون، وريان نيومان، وكيرت بوش، وغيرهم من مشاهير عالم سباق السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع " اليوم".
وبعد الحادث، توقف السباق بسبب البرق، واضطر المشجعون إلى البحث عن ملجأ، مما زاد من "دراما" السباق الأمريكي العظيم.
ولم يتعرض أي من السائقين لأذى، وواصل المشاركون في السباق جولة الفئة 14.

رالي دايتون سيارات السباق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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