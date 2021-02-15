أخبار عاجلة

الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد -
مقتل شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار في ألاباما الأمريكية -
أفغانستان: ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أول بنك رقمي في ".. كيانات تتحالف لإنشائه متوافقاً مع الشريعة

Print
"أول بنك رقمي في السعودية".. كيانات تتحالف لإنشائه متوافقاً مع الشريعة "أول بنك رقمي في ".. كيانات تتحالف لإنشائه متوافقاً مع الشريعة
عمل يتواصل للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية

بدأت شركات سعودية عدة، بتشكيل كيان تجاري معاً لإنشاء أول بنك رقمي متكامل متوافق مع الشريعة الإسلامية يعد من أوائل البنوك في المنطقة؛ وذلك وفقاً لموقع "إسلامك فايننانس نيوز" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية.

وقال التقرير، إن إنشاء البنك الأول من نوعه في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى، وإن شركات سعودية عدة بدأت تعمل لاستكمال هذا الائتلاف للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية .

ووفقاً للتقرير، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم اي إس" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسّس مع ائتلاف مكوّن من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى مساهمتها بمبلغ 25 مليون ريال في رأسمال البنك الرقمي المزمع إنشاؤه.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي السعودي "ساما" قد أكّد في فبراير عام 2020 في تصريح لـ"قناة العربية"، أن "ساما" تعكف على دراسة طلبين لتأسيس بنوك رقمية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويجري العمل على تقييمها، مبيناً أن سياسة منح التراخيص تتم بناءً على تقييم شامل يأخذ في الحسبان القيمة المضافة للقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي.بنك رقمي السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كأس السعودية".. دعم ولي العهد يشكل تحولاً رئيساً في تاريخ رياضة الفروسية

"كأس السعودية".. دعم ولي العهد يشكل تحولاً رئيساً في تاريخ رياضة الفروسية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

ريما الجفالي: السعودية تصنع التاريخ في سباق الفورمولا إي

ريما الجفالي: السعودية تصنع التاريخ في سباق الفورمولا إي

شبكة عيون الإخبارية