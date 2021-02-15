النيابة تحقق في اتهام سائق بقتل زوجته بالحوامدية

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مصراوي Masrawy

كتب – صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة العامة، بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليها، لتحديد سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث بعد اتهام أسرة المجني عليها زوجها بقتلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من أهالي مدينة الحوامدية بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.

وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة المجني عليها، واحتمالية تعرضها للخنق، استمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا إلى تورط زوجها سائق في قتلها.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث؛ لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.