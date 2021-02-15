قتله نجار وسائق في مشاجرة.. التصريح بدفن جثة كهربائي البدرشين

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة كهربائي لقي مصرعه طعنا على يد نجار في مشاجرة تدخل فيها المجني عليه والمتهم كلاهما لمناصرة أحد أقاربه، وطلبت النيابة، إعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة، وطلب تحريات حول الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة البدرشين، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث؛ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول كهربائي يدعى " ك. ع."، (توفي إثر إصابته بجرح طعني)، ونجل خاله وطرف ثان يدعى "م. أ."، (نجار مسلح)، وأحد أقاربه يعمل سائق توك توك، ويدعى "ح. ف." على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب رفض الثاني من الطرف الأول استقلال الدراجة النارية ملك الثاني من الطرف الثاني؛ وتدخل الكهربائي والنجار كلاهما لمناصرة ذوية، وأثناء ذلك استل النجار سلاح أبيض "مطواه" من طيات ملابسه وسدد للكهربائي طعنة نافذة فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين "نجار مسلح، وسائق التوك توك" وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما على السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة.