أخبار عاجلة

الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد -
مقتل شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار في ألاباما الأمريكية -
أفغانستان: ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

قتله نجار وسائق في مشاجرة.. التصريح بدفن جثة كهربائي البدرشين

Print
قتله نجار وسائق في مشاجرة.. التصريح بدفن جثة كهربائي البدرشين قتله نجار وسائق في مشاجرة.. التصريح بدفن جثة كهربائي البدرشين

مصراوي Masrawy

10:55 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة كهربائي لقي مصرعه طعنا على يد نجار في مشاجرة تدخل فيها المجني عليه والمتهم كلاهما لمناصرة أحد أقاربه، وطلبت النيابة، إعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة، وطلب تحريات حول الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة البدرشين، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث؛ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول كهربائي يدعى " ك. ع."، (توفي إثر إصابته بجرح طعني)، ونجل خاله وطرف ثان يدعى "م. أ."، (نجار مسلح)، وأحد أقاربه يعمل سائق توك توك، ويدعى "ح. ف." على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب رفض الثاني من الطرف الأول استقلال الدراجة النارية ملك الثاني من الطرف الثاني؛ وتدخل الكهربائي والنجار كلاهما لمناصرة ذوية، وأثناء ذلك استل النجار سلاح أبيض "مطواه" من طيات ملابسه وسدد للكهربائي طعنة نافذة فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين "نجار مسلح، وسائق التوك توك" وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما على السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

شبكة عيون الإخبارية