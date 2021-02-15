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انطلاق سفينة شحن "بروجرس" الروسية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

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انطلاق سفينة شحن "بروجرس" الروسية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية انطلاق سفينة شحن "بروجرس" الروسية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

مصراوي Masrawy

10:43 ص الإثنين 15 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ):

انطلقت سفينة شحن "بروجرس" الروسية غير المأهولة من قاعدة "بايكونور كوزمودروم" في كازاخستان، اليوم الاثنين، متجهة إلى محطة الفضاء الدولية، ومحملة بالأكسجين والإمدادات للطاقم .

ويحمل صاروخ "سويوز" المركبة الفضائية غير المأهولة و5ر2 طن من المواد إلى محطة الفضاء الدولية.

كما تحمل سفينة الشحن "بروجرس" الوقود ومواد أخرى لسد فتحة تسرب هواء موجودة في الوحدة الروسية بمحطة الفضاء الدولية منذ شهرأغسطس الماضي. وسوف يساعد مجهر جديد الطاقم في العثور على مكان التسريب.

ويتسبب تسريب الهواء في إزعاج رواد الفضاء منذ أشهر. كما أدى إلى حدوث انخفاض مؤقت في الضغط.

ومن المقرر أن تصل المواد إلى محطة الفضاء الدولية بعد غد الأربعاء.

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