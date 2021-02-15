تأجيل جلسة استماع لزعيمة ميانمار السابقة إلى الأربعاء

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بانكوك - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "ذا إيراوادي" الإقليمية، أنه قد تم تأجيل جلسة استماع كانت مقررة اليوم الاثنين لمستشارة الدولة السابقة في ميانمار، أون سان سو تشي، إلى بعد غد الأربعاء.

وكتبت صحيفة "ذا إيراوادي" على موقع تويتر إن "جلسة المحكمة الخاصة بداو أون سان سو تشي، والتي كان من المقرر عقدها اليوم، تم تأجيلها إلى بعد غد الأربعاء. ترقبوا القصة كاملة".

ومن المقرر أن يتم توجيه اتهامات إلى سو تشي بانتهاك قوانين التجارة الخارجية للبلاد، في أعقاب الانقلاب العسكري بميانمار.

ومن المقرر أن تظل المستشارة السابقة ، 75 عاما، قيد الاحتجاز خلال جلستها الأولى. ولم يتضح ما إذا كانت ستمثل أمام المحكمة بصورة شخصية أم أنها ستظهر من خلال رابط فيديو.

وكان الجيش قد قام في الأول من شباط/فبراير الجاري باحتجاز الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي وقادة سياسيين، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، وأبطل فوز حزب سو تشي في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي.

ودعت سو تشي مواطني البلاد لمعارضة سيطرة الجيش على السلطة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة لإعادة الدولة لحكم الديكتاتورية العسكرية".