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"فرص تساقط الأمطار" بمناطق المملكة.. عودة هنا خريطتها وهذه مواعيدها

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"فرص تساقط الأمطار" بمناطق المملكة.. عودة هنا خريطتها وهذه مواعيدها "فرص تساقط الأمطار" بمناطق المملكة.. عودة هنا خريطتها وهذه مواعيدها
سحب ركامية رعدية في سماء البحر الأحمر تتدفق تدريجياً نحو سواحل جدة

تتأثر الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر بأحوال جوية غير مستقرة، تبدأ بالتأثير على المنطقة بشكل تدريجي، يُتوقع أن تشمل بتأثيرها بعض المناطق الساحلية من تبوك اعتباراً من مساء الثلاثاء، مروراً بالوجه وأملج وينبع ورابغ وصولاً حتى مدينة جدة، كما يُتوقع أن تمتد فرص الهطولات المطرية نحو الأجزاء الداخلية لتطول المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ففي جدة، ستكون أفضل فرصة لتساقط الأمطار في ساعات صباح يوم الأربعاء، اذ يتوقع تشكل السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر وتدفقها تدريجياً نحو سواحل مدينة جدة، تترافق بزخات محلية خفيفة الشدة بشكل عام، وقد تكون متوسطة في أجزاءٍ محدودة وعشوائية، تترافق بالبرق والرعد ونشاط للرياح السطحية، تستمر فرص الأمطار -بمشيئة الله- حتى ساعات المساء.

وبحسب آخر التوقعات الجوية، فمن المُتوقع أن تتأثر مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالسحب الماطرة، وتكون الهطولات في مجملها خفيفة الشدة، مع بعض الزخات المتوسطة أحياناً في مناطق عشوائية، وتبدأ فرص الأمطار -بمشيئة الله- اعتباراً من ساعات العصر وتستمر حتى ساعات المساء.سحب ركامية رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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