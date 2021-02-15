أخبار عاجلة

الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد -
مقتل شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار في ألاباما الأمريكية -
أفغانستان: ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فريق بيراميدز يصل القاهرة بعد الفوز على راسينج كلوب بالكونفدرالية

Print
فريق بيراميدز يصل القاهرة بعد الفوز على راسينج كلوب بالكونفدرالية فريق بيراميدز يصل القاهرة بعد الفوز على راسينج كلوب بالكونفدرالية

مصراوي Masrawy

10:04 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، بعثة فريق نادي بيراميدز، قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان، على الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للبعثة، وذلك عقب مواجهة راسينج كلوب في اللقاء الذي انتهي بفوز بيراميدز بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول البعثة بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وذلك فور وصولهم.

ونجح بيراميدز في العودة من كوت ديفوار بفوز بهدفين دون رد، سجلهما النجم إسلام عيسى أمام راسينج كلوب أبيدجان بملعب إيبمبي، قبل خوض لقاء الإياب باستاد الدفاع الجوي في السادسة من مساء يوم 21 فبراير الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

شبكة عيون الإخبارية