فريق بيراميدز يصل القاهرة بعد الفوز على راسينج كلوب بالكونفدرالية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، بعثة فريق نادي بيراميدز، قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان، على الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للبعثة، وذلك عقب مواجهة راسينج كلوب في اللقاء الذي انتهي بفوز بيراميدز بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول البعثة بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وذلك فور وصولهم.

ونجح بيراميدز في العودة من كوت ديفوار بفوز بهدفين دون رد، سجلهما النجم إسلام عيسى أمام راسينج كلوب أبيدجان بملعب إيبمبي، قبل خوض لقاء الإياب باستاد الدفاع الجوي في السادسة من مساء يوم 21 فبراير الجاري.