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صور من تداعيات قرار إغلاق نواد ليلية شرقي بغداد

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صور من تداعيات قرار إغلاق نواد ليلية شرقي بغداد صور من تداعيات قرار إغلاق نواد ليلية شرقي بغداد

مصراوي Masrawy

09:47 ص الإثنين 15 فبراير 2021

بغداد- (بي بي سي):

في شهر ديسمبر 2020، أغلقت وزارة الداخلية العراقية العديد من النوادي الليلية غير المرخص لها في شرقي بغداد أو جانب الرصافة.

وقد أكد بعض أصحاب تلك المحال حصولهم على التصريحات المطلوبة للعمل، لكن آخرين يؤكدون أنهم لم يتمكنوا من ذلك رغم تقديمهم طلبات منذ فترة طويلة.

ويقول شيراك جلال، الذي يمتلك أربعة نواد ليلة، إن "قوة أمنية أتت، في يوم 4 ديسمبر الماضي، إلى النادي وأغلقته وجميع المحال الأخرى في جانب الرصافة، بحجة انتهاء رخصة الموافقة وقالوا لنا عليكم بطلب إجازة عمل جديدة، وبالفعل ذهبنا إلى هيئة السياحة وحصلنا على جميع الموافقات الرسمية، ودفعنا الغرامات المترتبة علينا التي وصلت إلى 10000 ألف دولار أمريكي، بعد ذلك أخبرنا الأمن السياحي أننا لا نستطيع العودة إلى العمل حتى إشعار أخر.

ويتابع جلال: "أنا لدي نحو 100 عامل، عندما أخبرتهم أننا لا نستطيع العودة إلى العمل حتى إشعار آخر، قال لي أحدهم ماذا سأطعم أطفالي حتى إشعار آخر؟ .

يقدر عدد النوادي الليلية والمطاعم الترفيهية في جانب الرصافة من بغداد بنحو 70، يعمل فيها قرابة 1000 عامل وقد أصبحوا يواجهون اليوم خطر البطالة.

ونظم العشرات من أصحاب تلك النوادي الليلية والمطاعم، قبل نحو خمسة أيام، وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح محالهم، واصفين القرار "بالتعسفي وأنه يتنافى مع الدستور العراقي القاضي بضمان الحريات العامة".

وتقول وزارة الداخلية إن سبب غلق تلك المحال جاء بعد شكاوى من المواطنين، وإن هناك خطة لحماية مناطق وسط بغداد.

يقول اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية، لبي بي سي نيوز عربي، إنه "بعد وصول شكاوى عديدة من السكان في مركز مدينة بغداد، الكرادة، السعدون وغيرها من المناطق، حول وجود تمدد لمحال بيع الخمور والملاهي، الأمر الذي تسبب بأزمة اجتماعية كبيرة وتهديد لأبناء تلك المناطق، اتخذت الوزارة جملة إجراءات منها غلق تلك النوادي غير المرخص لها".

وأضاف المحنا أن وزارة الداخلية لديها خطة لحماية مناطق وسط بغداد، ولذلك نشاهد هناك تكثيفا للدوريات الراجلة والآلية وغيرها.

واستهدف أكثر من ٥٠ محلا لبيع الخمور في بغداد خلال الأشهر الماضية.

وقد تبنت جماعات شيعية متشددة استهداف محال بيع الخمور، وهو ما يرجح أنه أحد أسباب غلق تلك النوادي الليلية في الرصافة، بينما تستمر في عملها غربي بغداد أو جانب الكرخ.

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