عسير.. تدشين مبادرة "بادر لتعليم ذوي الإعاقة"

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تهدف إلى دعم معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير "سعد الجوني"، مبادرة "بادر لتعليم ذوي الإعاقة" المقدمة من إدارة شؤون المعلمين "بنات"؛ للاستفادة من المعلمين والمعلمات ذوي المؤهلات الإضافية؛ لضمان التعليم الجيد والشامل للجميع.

وتهدف المبادرة إلى دعم معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة؛ لضمان استمرار التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز التعليم مدى الحياة، وزيادة الإنتاجية من خلال إيجاد الكوادر المؤهلة لتعليم التربية الخاصة، واستثمار المؤهلات الإضافية عبر عدة مراحل تشمل التحضير والتحقق والاستثمار.

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني