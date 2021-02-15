"فايزر" تزف بشرى سارة للعالم حول لقاحها ضد "كورونا"

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لضمان حصول أكبر عدد من الدول على الجرعات المناسبة

فيما تعد أنباءً سارة للعالم أعلنت شركة فايزر، قدرتها على إنتاج مليارَي جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنهاية العام الجاري 2021.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مكديرموت؛ في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "بالتأكيد، نستطيع الآن توصيل مليارَي جرعة من لقاح كورونا إلى دول العالم بنهاية العام الجاري 2021".

وأضاف: نحن واثقون من هذا الالتزام، لكننا بالطبع نبحث باستمرار عن طرق لصُنع وتوزيع مزيدٍ من الجرعات بشكل أسرع".

وتابع مايك: "تعمل الشركة على زيادة كفاءة تطوير اللقاح، من خلال طرق تشمل إضافة مزيدٍ من خطوط التصنيع، واستخدام الشركات المصنّعة المتعاقد عليها ومضاعفة أحجام الدُفعات".

وأشار إلى أنه: "كانت هناك حاجة ماسّة لتلقيح مزيدٍ من الناس بسرعة، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا على إنتاج مزيدٍ من اللقاحات في أسرع وقت ممكن".شركة فايزر فيروس كورونا الجديد