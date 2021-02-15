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اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار في روض الفرج

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اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار في روض الفرج اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار في روض الفرج

مصراوي Masrawy

08:39 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تصوير- كريم أحمد:

رصدت عدسة "مصراوي"، اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة روض الفرج، أمس الأحد.

استطاعت كاميرا "مصراوي" من التقاط بعض الصور لرجال الحماية المدنية، أثناء رفع أنقاض روض الفرج المنهار، والبحث عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض، وتمكنهم من انتشال 3 جثث، وإنقاذ طفل يبلغ 6 سنوات، وتكثف الحماية المدنية، جهودها للبحث عن آخرين أسفل ركام العقار المنهار.

كانت عمليات رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، وانتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه 4 فرق إنقاذ بري إلى موقع الحادث.

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