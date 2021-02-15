ألمانيا تسجل 4426 إصابة و116 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

برلين - (أ ش أ):

سجلت ألمانيا، اليوم الإثنين، 4 آلاف و426 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و338 ألفا و987 حالة.

وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، أنه تم تسجيل 116 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 65 ألفا و76 حالة.

وبلغت الحالات النشطة 145 ألفا و200 حالة بينما تعافى مليونان و112 ألف حالة من الجائحة.