لعشاق الثلج هذا موعده.. "الحصيني": غداً ذروة الحرارة و"البرد" دفعتان

★ ★ ★ ★ ★

كشف عن تعمُّق كتلة دافئة نتيجة لاقتراب "المنخفض العملاق القطبي"

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعاً في الحرارة تكون ذروته، غداً الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تبلغ العظمى أوائل الثلاثينيات، لأول مرة، منذ دخول شتاء هذا العام، والسبب في ذلك تعمُّق كتلة دافئة نتيجة لاقتراب #المنخفض_العملاق القطبي، والمتوقع أن تبدأ مقدماته على شرق المتوسط غداً الثلاثاء".

وتابع: "متوقع ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط الأربعاء 5 / 7 والخميس 1442/7/6هـ، وهذا يعني أن موجة البرد المتوقعة على المملكة ستكون على دفعتيْن؛ ما يحسّن فرصة الثلوج -اللون الزهري- على الشمالية وتبوك والجوف والأمطار على أجزاءٍ من المملكة -بإذن الله-".

واستطرد: "لعشاق #الثلوج على أجزاءٍ من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك من فجر الأربعاء 5 / 7 والخميس 1442/7/6هـ، ومعظمها من خفيفة لمتوسطة تحت المتابعة".

واختتم: "شرق المتوسط متوقع ثلوج على أجزاءٍ واسعة من متوسطة لكثيفة، على أن تسبق #المنخفض_العملاق رياحٌ عاصفة مع فرصة تشكّل عاصفة ترابية".حالة الطقس الأرصاد