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التشيك تعلن حالة الطوارئ مجددًا لمكافحة كورونا

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التشيك تعلن حالة الطوارئ مجددًا لمكافحة كورونا التشيك تعلن حالة الطوارئ مجددًا لمكافحة كورونا
تسمح بالإبقاء على القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي

التشيك تعلن حالة الطوارئ مجددًا لمكافحة كورونا

أعلنت حكومة جمهورية التشيك، حالة الطوارئ مجددًا لمكافحة ، اعتبارًا من منتصف ليل الأحد، بطلب من 14 حاكمًا للأقاليم، بعد رفض البرلمان الخميس تمديد الإجراء.

وقال رئيس أندريه بابيس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "سادت البديهية على التسييس".

وتمتد حالة الطوارئ التي أعلنت في الخامس من أكتوبر 2020 حتى 28 من الشهر الجاري، وتسمح بالإبقاء على القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي لمكافحة الوباء.

وأيد وزير الصناعة والتجارة كاريل هافليتشيك استمرار إغلاق المتاجر التي لا تقدم خدمات أساسية وكذلك الحانات والأماكن الترفيهية؛ بينما تقدم المطاعم خدمات الوجبات الخارجية؛ وفق " اليوم".

ومن المحتمل استئناف الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي مطلع مارس المقبل؛ وفقًا لمدى تطور وضع الوباء.

وقد سجلت جمهورية التشيك 103467 حالة إصابة نشطة مع وجود 5456 في المستشفيات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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