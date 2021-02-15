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أمطار رعدية وصقيع.. الأرصاد تعلن تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للخميس

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أمطار رعدية وصقيع.. الأرصاد تعلن تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للخميس أمطار رعدية وصقيع.. الأرصاد تعلن تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للخميس

مصراوي Masrawy

07:30 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 16 فبراير إلى الخميس 18 فبراير.

وأكدت هيئة الأرصاد، عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار

على منا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الثلاثاء:
القاهرة الكبرى: فرص أمطار متوسطة (50%) على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمل والأتربة، درجات الحرارة العظمى ( 17-18 ) الصغرى (

7-9 ).

الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض

المناطق، ودرجات الحرارة العظمى 15-16، الصغرى 8-7.

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، ونشاط رياح، ودرجات الحرارة العظمى 12-13 ، والصغرى

8-9، بجانب وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط (ارتفاع الموج 5.535 متر).

شمال وجنوب الصعيد: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحرارة العظمى 24 - 25، والصغرى 8 - 9.

الأربعاء:
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة (50%) على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، درجة الحراة العظمى (13-12) الصغرى ( 7-8).

والوجه البحري: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على شمال الوجه البحري تكون متوسطة جنوب الوجه البحري (70%) على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتكون مشورة للرمال والأتربة على بعض المنطق ودرجات الحراة الظمی ( 12- 13) الصغری (7-8).

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، ودرجات الحررارة العظمى تسجل 11-12، والصغرى 9-10.

شمال وجنوب الصعيد: أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بجانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحراة العظمى 12 - 13، والصغرى 5 تصل لحد الصقيع على المزروعات.

الخميس:
القاهرة الکبری: نشاط رياح.
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على بعض المناطق وتسجل درجات الحرارة العظمی 16- 15 والصغري 10-9.

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على فترات، ودرجات الحرارة العظمی 15-16، والصغري 12:10.

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