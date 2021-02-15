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اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع

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اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع

مصراوي Masrawy

04:00 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 16 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال أبو طالب عبدالمحسن، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و3 آخرين، في الكسب غير المشروع.

وأحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع كلًا من أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين هم؛ منير فهمي نائب مدير البنك العربي الافريقي، وأسماء ثابت -ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك- موظفة بوزارة التخطيط، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إلى محكمة الجنايات.

كان الكسب غير المشروع أصدر قرارًا في عام 2016 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أسامة الشيخ، ومنير فهمي نائب مدير البنك العربي الإفريقي، وأسماء ثابت، موظفة بوزارة التخطيط، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لعدم كفاية الأدلة على اتهامهم باستغلال النفوذ في تضخم الثروة.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة القرار وألغته، وأمرت بإعادة التحقيق وصدر في القضية قرارًا بالإحالة إلى محكمة الجنايات

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