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​" للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في

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​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية ​" للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في

مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 15 فبراير 2021

القاهرة- (أ ش أ):

أفادت مصادر بشركة للطيران، بأنه سيتم تسيير 6 رحلات استثنائية إلى المملكة العربية ؛ لنقل المصريين العالقين هناك في أعقاب قرار السلطات السعودية بإيقاف حركة الطيران القادمة من وإلى 20 دولة مختلفة، من بينها مصر، لمواجهة المستجد.

وأوضحت المصادر أن هناك 3 رحلات ستتجه إلى جدة، ورحلة إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى مدينة الدمام.

يذكر أن "مصر للطيران" أعلنت أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة، لإعادة المصريين العالقين هناك في إطار تنظيم رحلات استثنائية وليست منتظمة.

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