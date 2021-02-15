بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

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بعد مطاردة استمرت 21 يومًا.. وإثارته الرعب بنفوس سكان المنطقة

بعد مطاردة استمرت 21 يومًا تمكَّن المزارع السوداني محمد فضل المولى من اصطياد تمساح عملاق، يبلغ طوله خمسة أمتار، وعرضه نحو 50 سنتيمترًا.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن فضل المولى البالغ من العمر 52 عامًا: "التمساح ظل يظهر ويختفي منذ فترة طويلة، وأثار الرعب في نفوس سكان المنطقة بعد أن التهم شخصَين وعددًا من الخراف خلال الأشهر الماضية".

وأشار فضل المولى إلى أنه ظل يتربص بالتمساح المخيف، ويتتبعه طوال الفترة الماضية، إلى أن تمكَّن صباح السبت من إصابته بطلقات نارية عدة، غطس إثرها إلى قاع النهر في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.

ونظرًا لحجمه العملاق استدعى الأمر مشاركة أكثر من 22 شخصًا وعدد من السلاسل والحبال الغليظة لإخراجه من النهر. وفور إخراجه من النهر تجمع العشرات لمشاهدة التمساح العملاق، والتقاط الصور والفيديوهات معه.

وتحيط بعملية اصطياد تمساح النيل مخاطر كبيرة؛ فهو هو حيوان ضار ومفترس، ومتحين للفرص. وتمساح النيل نوع عدواني جدًّا من التماسيح، ويملك القدرة على افتراس أي إنسان أو حيوان تقريبًا في محيطه، إضافة إلى تمتعه بالقدرة على الصبر والانتظار؛ إذ يمكنه أن ينتظر بالساعات والأيام وحتى الأسابيع؛ ليتحين اللحظة المناسبة للهجوم على الفريسة، وجرها إلى الماء.

ويتراوح متوسط طول تمساح النيل بين 4 و5 أمتار.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان خائفًا عند محاولته اصطياد هذا التمساح الضخم قال فضل المولى إن منطقته اشتُهرت منذ عشرات العقود بشخصيات تميزت بشجاعة نادرة، وأظهروا قدرات قتالية عالية في محاربة الأعداء.

وأكد فضل المولى أن الفروسية والشجاعة سمتان يتوارثهما أهل المنطقة جيلاً بعد جيل، مشيرًا إلى أن والده تمكن قبل 30 عامًا من مصارعة تمساح ضخم داخل النهر، وأنقذ منه خروفًا اختطفه من صاحبه.