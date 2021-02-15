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"مكافحة الأمراض بأمريكا": الحجر لم يعد ضروريًا بعد مخالطة مصاب بكورونا

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"مكافحة الأمراض بأمريكا": الحجر لم يعد ضروريًا بعد مخالطة مصاب بكورونا "مكافحة الأمراض بأمريكا": الحجر لم يعد ضروريًا بعد مخالطة مصاب بكورونا
طالبت من تلقى اللقاح من أكثر من 3 أشهر أن يتقيد بالحجر والتباعد الجسدي

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحجر بعد مخالطة مصاب بكورونا لم يعد ضروريًا في الولايات المتحدة، إن تلقى المخالط جرعتي اللقاح، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت المراكز: ليتمكن من خالط مصابًا من تجنب الحجر، عليه أن يكون قد تلقى جرعتي اللقاح، على أن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من مخالطة المصاب بالفيروس.

وطالبت من تلقى اللقاح من أكثر من 3 أشهر بأن يتقيد بالحجر في حال مخالطة شخص مصاب، ومن الشروط الإضافية للاطمئنان عدم ظهور أعراض لدى الشخص عند مخالطته مصابًا.

ورجحت المراكز أن من يتلقون اللقاح هم أقل ميلاً إلى نشر الفيروس، لكنها مع ذلك شددت على ضرورة التقيد بالتوصيات القائمة باستخدام الكمامة والتقيد بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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