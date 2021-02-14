أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة: نعمل ككتيبة مقاتلين لتلبية احتياجات المواطنين

Print
محافظ الجيزة: نعمل ككتيبة مقاتلين لتلبية احتياجات المواطنين محافظ الجيزة: نعمل ككتيبة مقاتلين لتلبية احتياجات المواطنين

مصراوي Masrawy

10:46 م الأحد 14 فبراير 2021

(أ ش أ):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن كافة الأجهزة التنفيذية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية تبذل قصارى جهدها وتعمل ككتيبة مقاتلين؛ لتنفيذ خطة الدولة الطموحة على أرض الواقع، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والتطلع لمزيد من تطوير الجهود التنموية المبذولة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر (كرداسة والوراق وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر وإمبابة والدقي والعجوزة) ونواب القائمة والمعينين ممثلي محافظة الجيزة، بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد.

وأكد راشد أهمية وضرورة توحيد وتكاتف الجهود بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وتعزيز آليات التواصل؛ لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية؛ لعرض ومناقشة الرؤية المستقبلية للمحافظة.

واستهل محافظ الجيزة، اللقاء، بالوقوف حداد على روح النائب سعد الجمال، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس النواب لدعم وثقة مواطني الجيزة بهم، وبعث التهنئة للمستشار حنفي الجبالي لتوليه منصب رئيس مجلس النواب.

وقال إن المحافظة تسعى جاهدة إلى خلخلة الأماكن السكنية المكتظة بالسكان وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تليق بمواطني محافظة الجيزة، إضافة إلى دعمهم بقوافل تنموية لتحسين مستوى المعيشة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية