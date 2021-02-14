القبض على مواطن ارتكب جرائم عدة منتحلاً صفة رجل أمن بالمدينة المنورة

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قام باستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.. وأُحيل إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ لارتكابه جرائم عدة منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.