أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"خيانة الداخل".. المخابرات الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل "زاده"

Print
"خيانة الداخل".. المخابرات الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل "زاده" "خيانة الداخل".. المخابرات الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل "زاده"
"علوي" : المدبر لاغتياله من أعضاء الحرس الثوري وغادر البلاد قبل العملية

في جديد تفاصيل اغتيال محسن فخري زاده، أعلن وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، أن المدبر الرئيس لمقتل العالم النووي هو أحد عناصر الحرس الثوري العاملين في المجال الصاروخي والنووي الإيراني، وكان قد تم فصله من القوات المسلحة، وغادر البلاد قبل العملية، وفق ما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال"، الأحد.

وتفصيلاً، كشف "علوي" قبل أيام أن الشخص الذي قدم الدعم اللوجستي، وأجرى الاستعدادات الأولية لعملية اغتيال فخري زاده كان من أعضاء القوات المسلحة الإيرانية، حسب العربية نت.

وأوضح وزير المخابرات الإيراني، في برنامج تلفزيوني، مساء الاثنين الماضي، أن وزارة المخابرات كانت قد أطلقت تحذيرات من وجود بوادر لعمليات من هذا النوع، وأنها قبل 5 أيام تماماً، نبّهت من أن "العدو يخطط لاغتيال فخري زاده عند النقطة التي وقعت فيها العملية"، وفق قوله.

ولفت إلى أنه وبسبب عدم السماح لوزارة المخابرات بإجراء عمل استخباراتي في القوات المسلحة، طلبت الوزارة من القوات المسلحة تعيين ممثل للعمل على إمكانية منع تنفيذ عملية ضد فخري زاده، لكن العملية تمت قبل وصول الممثل.

يشار إلى أن فخري زاده، القيادي البارز في الحرس الثوري ورئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، كان قُتل في هجوم بمنطقة أبسرد بدماوند، يوم الجمعة 27 نوفمبر من العام الماضي، ونقلت على إثره وسائل إعلامية مقربة من الحرس الثوري وعدد من المسؤولين الحكوميين روايات متضاربة عن كيفية مقتله. ويعتبر فخري زاده من أبرز مطوري البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت وزارة الدفاع الإيرانية حينها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت سيارة تقل فخري زاده، الذي أصيب بجروح خطيرة، أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والمهاجمين، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذه".

واتهمت إيران إسرائيل، التي سبق أن تعهدت مراراً باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بالوقوف وراء هذه العملية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية