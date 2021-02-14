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الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح "فایزر - بیونتیك"

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الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح "فایزر - بیونتیك" الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح "فایزر - بیونتیك"

مصراوي Masrawy

10:49 م الأحد 14 فبراير 2021

الكویت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد وصول الشحنة الرابعة من لقاح (فایزر-بیونتیك) المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19)، مشیرا إلى أنه سيتم استئناف وصول دفعات جديدة من لقاح فایزر إلى البلاد أسبوعيا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجھیزات الطبية بالوزارة عبدالله البدر، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن ھذه الشحنة سیتم توزیعھا في مركز الكویت للتطعیم بأرض المعارض الدولیة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في استھدافھا منح اللقاحات لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع من خلال زیادة أعداد المراكز الصحیة المخصصة للتطعیم، والتي بلغت حتى الآن 15 مركزا.

وأشار إلى أن ھناك دفعات آخرى من لقاح (أكسفورد) سیتم توزیعھا على المراكز الصحیة لسھولة تخزین اللقاح في درجة حرارة الثلاجة العادیة.

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