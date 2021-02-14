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الرئيس الروسي: الاحتجاجات المؤيدة لنافالني جاءت على خلفية التذمر بسبب الوباء

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الرئيس الروسي: الاحتجاجات المؤيدة لنافالني جاءت على خلفية التذمر بسبب الوباء الرئيس الروسي: الاحتجاجات المؤيدة لنافالني جاءت على خلفية التذمر بسبب الوباء

مصراوي Masrawy

10:37 م الأحد 14 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاحتجاجات المؤيدة للناشط أليكسي نافالني، نشأت على خلفية تذمر الروس المتراكم بسبب الوباء.

وقال بوتين - اليوم الأحد في تصريح أوردته قناة " اليوم" - إنه عندما يبدأ الشخص في العيش بشكل أسوأ، يبدأ في لوم السلطات على ذلك وهذا هو قدر الرؤساء ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك، مشيرًا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى يحاولون الاستفادة من ذلك، والأمور لما كانت بهذا الحجم لولا تراكم الإرهاق والتذمر من الوضع المالي بشكل عام لدى المواطنين.

وشدد بوتين على أنه "في ظل الوضع الحالي، يجب على السلطات التحلي بالصبر والعمل بشكل متوازن، وليس إغراق المشاكل بالمال".

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