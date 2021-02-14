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رئيسة "الإعلام المرئي والمسموع" تجتمع برؤساء تحرير الصحف

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رئيسة "الإعلام المرئي والمسموع" تجتمع برؤساء تحرير الصحف السعودية رئيسة "الإعلام المرئي والمسموع" تجتمع برؤساء تحرير الصحف
اللقاء ناقش سبل تطوير العمل الصحافي والإعلام الرقمي

رئيسة

عقدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المهندسة إسراء عسيري، اليوم، لقاءً ورؤساء تحرير الصحف عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت المهندسة إسراء عسيري، اهتمام وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.

كما تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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