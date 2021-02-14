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الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي اخترق مياهنا الإقليمية

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الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي اخترق مياهنا الإقليمية الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي اخترق مياهنا الإقليمية

جي بي سي نيوز:- أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، عن خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية التابعة للبنان.

وقالت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان: "بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار".
وأضاف البيان :"تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

واتهمت بيروت مرارا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال ين إسرائيل ولبنان.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + وكالات

جي بي سي نيوز

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