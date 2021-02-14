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إجازة "طارئة" لاستخدام لقاح أسترازينكا الواقي من كورونا في الأردن

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إجازة "طارئة" لاستخدام لقاح أسترازينكا الواقي من كورونا في الأردن إجازة "طارئة" لاستخدام لقاح أسترازينكا الواقي من كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الثلاثاء، إعطاء الإجازة الطارئة للقاح أسترازينكا الواقي من المستجد، والذي يُعد اللقاح الثالث الذي يحصل على الإجازة في الأردن.

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات :  إن وزارة الصحة تقدمت بالأوراق الثبوتية للقاح أسترازينكا والتي كانت مطلوبة كنواقص فنية لاستكمال إجراءات الإجازة الطارئة.

وأوضح مهيدات أن شركة "جونسون آند جونسون" تعتزم استكمال النواقص الفنية بشأن لقاحها في 15 شباط/فبراير، بعد استكمال الدراسات الفنية، كما تنتظر المؤسسة الأوراق المطلوبة من الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك في" الروسي ، وفق المملكة . 

وتحتاج عملية الإجازة "الطارئة" عالميا 15 يوما، لكن فترة استكمال الملف لا تعد من ضمن تلك الفترة، وفق تصريح سابق لمهيدات.

الأردن أجاز "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، والذي وصلت شحنة منه في 11 كانون الثاني/يناير.

وأعلن مهيدات في 9 كانون الثاني/يناير عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم"، والذي وصلت شحنة منه في اليوم ذاته.

وبدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

جي بي سي نيوز

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