أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الكويكبي "ينتظم في تدريبات الاتفاق.. والأشعة تكشف تعرض "الربيعي "لكدمة قوية

Print
"الكويكبي "ينتظم في تدريبات الاتفاق.. والأشعة تكشف تعرض "الربيعي "لكدمة قوية "الكويكبي "ينتظم في تدريبات الاتفاق.. والأشعة تكشف تعرض "الربيعي "لكدمة قوية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ،اليوم الأحد، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة الهلال، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد شهد انتظام لاعب الوسط محمد الكويكبي بعد فراغه من الإجازة الاضطرارية، فيما اشتملت التدريبات تمارين لياقية قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل كشفت فحوصات أشعة الرنين التي أجريت للمدافع سعيد الربيعي تعرضه إلى كدمة قوية في عضلة السمانة خلال مباراة الاتفاق السابقة أمام أبها، وسيحتاج الربيعي إلى 3 أسابيع للتأهيل قبل الخضوع لاختبارات إضافية للتأكد من تماثله للشفاء من الإصابة.

من جهة ثانية أقام عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف محمد الدعلان محاضرة عن الاحتراف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قبل بداية التدريب تطرق فيها لعدد من الجوانب التي تهم كل لاعب محترف بكرة القدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية