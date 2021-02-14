★ ★ ★ ★ ★

اللاعب وعد بتصعيد القضية لـ "فيفا"

حذف نادي الشباب، من حسابه في "تويتر" مقطع الفيديو الذي تحدث فيه محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي "سيبا" ، والذي قال إنه عن تعرضه لعبارات عنصرية في مواجهة النصر " الدورية" والتي كسبها الشباب بالأربعة دون مقابل، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال "سيبا" خلال مقطع الفيديو الذي تم حذفه عن أنه تفاجأ في مباراة النصر بتلفظ حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر بألفاظ عنصرية.

وطالب سيبا خلال الفيديو المحذوف، خالد البلطان رئيس النادي، بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إنصافه، وأخذ جميع حقوقه، مشيرًا إلى أنه لا يتمنى أن يضطر إلى أن يرفع دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".