ملتقى "عصامي" لتوظيف الأيتام  يواصل فعالياته في يومه الأول

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استعراض دور "مؤسسة التدريب" في التأهيل للوظائف في المستقبل

واصل ملتقى "عصامي" لتوظيف الأيتام، ظهر اليوم، وشهد الملتقى في يومه الأول عددًا من الجلسات وتقديم أوراق العمل من قِبل المتحدثين المشاركين، حيث سلطت ريم بنت عبد العزيز المقبل نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال الضوء على دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل لمهارات ووظائف المستقبل.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ـ أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) قد دشن فعاليات الملتقى في وقت سابق.

وأدار الدكتور ناصر بن محمد القميشان رئيس مجلس إدارة جمعية "آباء" لرعاية الأيتام بمنطقة عسير جلسة النقاش التي شارك فيها كلٌ من الدكتور حماد بن علي الحمادي أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعبد الله بن راشد الخالدي مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ومسفر بن يحيى الزهراني مستشار الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكتاف) ومدير مركز الامتياز للاستشارات والتطوير، دور جمعيات الأيتام في المملكة لتمكين الأيتام وتأهيلهم اجتماعيًا ووظيفيًا.

وقدم د. أحمد بن حمد البوعلي رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، ورقة بعنوان " اليتيم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم" تطرق فيها إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية نشأته يتيمًا.

فيما استعرض سلطان بن عثمان الشايع مدير مشروع العمل المرن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسحر عبد العزيز الدايل، مدير مشروع العمل عن بعد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دور الوزارة وتسهيلات العمل عن بعد والعمل المرن.

وأوضحت أفنان أسعد أبا بطين مدير إدارة الريادة النسائية في منشآت في كلمة لها عناصر رحلة رائد الأعمال مع خدمات وبرامج ومنشآت، كما تحدث د. سعد علي حاج بكري أستاذ هندسة الحاسب في كلية العلوم والحاسبات بجامعة الملك سعود وأ. فراس الجراح متخصص في الريادة الاجتماعية، عن أدوات الابتكار الاجتماعي والريادة الاجتماعية في تأهيل الأيتام وتوظيفهم.

وقدمت مرام الأبيح مدير أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بجمعية المودة للتنمية الأسرية ورقة عمل عن دور الأسرة في التأهيل النفسي والمهني للأبناء.

يشار إلى أن اليوم الثاني من الملتقى ستتخلله أيضًا جلسات وأوراق عمل لعددٍ من الأساتذة والمختصين، والتوصيات المنبثقة عن الملتقى، فيما خصصت باقي أيام الملتقى للبرامج التدريبية وورش العمل المصاحبة لملتقى عصامي لتوظيف الأيتام 2021 تقدم من قِبل الجهات المشاركة.