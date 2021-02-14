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كشافة "التدريب التقني" بالشرقية تنظِّم برنامج حوار الأجيال بين الرواد والشباب.. غدًا

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كشافة "التدريب التقني" بالشرقية تنظِّم برنامج حوار الأجيال بين الرواد والشباب.. غدًا كشافة "التدريب التقني" بالشرقية تنظِّم برنامج حوار الأجيال بين الرواد والشباب.. غدًا
"الصنيع": يهدف لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات الثقافية والمعرفية والفكرية

كشافة

تنظِّم الإدارة العامة لأنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالنشاط الكشفي في المفوضية الكشفية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية حوار الأجيال الكشفي بين جيل الرواد وجيل الشباب غدًا الاثنين الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك عبر منصة التواصل الاجتماع (البلاك بورد)، تحت رعاية نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للأنشطة بالمؤسسة، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن هذا البرنامج يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وتبادل الخبرات الثقافية والمعرفية والفكرية بين رواد الحركة الكشفية والكشافة الشباب للمساهمة في الارتقاء ببرامج النشاط الكشفي لخدمة الوطن من خلال برنامج حوار الأجيال الكشفي، وإشاعة ثقافة الحوار بين الرواد والكشافة الشباب في المجتمع الكشفي، وتقريب وجهات النظر بينهما، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن ولولاة الأمر، وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، ونقل تجارب وخبرات الرواد في الحركة الكشفية إلى الجيل الحالي من الكشافة، والتعريف بأهمية الاستفادة من المهارات التقنية والمهنية في النشاط الكشفي حاضرًا ومستقبلاً، وتعزيز وتأكيد الاستفادة من خبرة وتجارب الرواد في ممارسات النشاط الكشفي في جميع المراحل الكشفية.

وبيّن "الصنيع" أن البرنامج سيشمل محاور نقل التجارب والخبرات الكشفية من الرواد إلى الكشافة في استقطاب المنظمين للحركة الكشفية، والمقارنة بين برامج المعسكرات الكشفية السابقة والحالية، والمجالات التقنية والمهنية المقدمة للحركة الكشفية بين الماضي والحاضر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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