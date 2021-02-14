مجلس الأمن يناقش التوزيع العادل للقاحات "كورونا"

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يبحث تطعيم قوات حفظ السلام

يناقش مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، بمبادرة من بريطانيا، مسألة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويتطرق إلى عدد من القضايا التي يمكن أن تسبب انقساماً بين أعضائه.

وذكر سفير إحدى الدول الأعضاء في المجلس، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اللقاحات والتطعيم ليست في الواقع من مهمات مجلس الأمن، لكن المجلس يمكنه أن يقدم مساهمة.

واستبعد السفير تبني قرار من الجلسة الوزارية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتتعلق التساؤلات بشأن كيفية ضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل عالمياً، ومنع حدوث أسبقية للدول الغنية في نصف الكرة الشمالي، على حساب نصف الكرة الجنوبي، وما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لتطعيم قوات حفظ السلام الذين ينتشرون في حوالي 15 عملية حول العالم، وأعضاء في وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك في البلدان التي لا تصلها اللقاحات.