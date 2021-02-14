حماس تحث على تدخل قطر وتركيا لضمان إجراء ونزاهة الانتخابات

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مصراوي Masrawy

غزة - (د ب أ)

حثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، على تدخل قطري وتركي لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين وجههما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد هنية قرار حماس "المضي قدمًا في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني" ابتداء من مايو المقبل.

كما دعا إلى الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية خاصة في القدس المحتلة.

وأكد هنية أن حماس ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني.

يأتي ذلك فيما وصلت مساء اليوم وفود الفصائل الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح قادمة من القاهرة بعد انتهاء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن الانتخابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن وفود 13 فصيلاً بما فيها حركتا فتح وحماس عادت إلى قطاع غزة بعد أسبوع من زيارتها العاصمة المصرية.

وأفادت المصادر بوصول عبد الحكيم عوض المسؤول في "التيار الإصلاحي" في حركة فتح الذي يتزعمه القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى قطاع غزة لأول مرة منذ 2007.

وكان عوض غادر برفقة عشرات من قيادات فتح غزة عقب سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في القاهرة برعاية مصرية.