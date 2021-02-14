لبنان: تسجيل 2130 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 339 ألفا و 122 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3993 حالة، في حين يرقد 926 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 295 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11693 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.