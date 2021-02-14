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"حاول قتل زوجته".. الحبس سنة لجامع قمامة في 15 مايو

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"حاول قتل زوجته".. الحبس سنة لجامع قمامة في 15 مايو "حاول قتل زوجته".. الحبس سنة لجامع قمامة في 15 مايو

مصراوي Masrawy

08:51 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "سمير. م"، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بمنطقة 15 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة وتامر حماد.‎

وأسندت النيابة للمتهم "سمير. م"، جامع قمامة، تهمة الشروع في قتل زوجته المجني عليها "أ. م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، ونفاذًا لهذا الغرض، ذهب لمكان عملها وما أن ظفر بها حتى جثم فوقها بعد أن عرقلها، ممررًا سلاحه على عنقها لنحرها مستخدمًا قواه الجسمانية لشل مقاومتها قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر جريمته لاستغاثتها وتداركها بالعلاج.

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